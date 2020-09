Acqua, mercoledì 23 settembre taglio del nastro del nuovo sportello Aps a Magliano Sabina

R. S. 22 settembre 2020 a

Domani, 23 settembre, partirà finalmente lo sportello Aps. Il servizio era stato richiesto fin da subito dall’amministrazione Falcetta ma poi il lockdown ne ha impedito l’apertura, prevista inizialmente per marzo 2020.L’amministrazione aveva quindi già firmato lo scorso anno il comodato dei locali che Aps, nel frattempo, si è impegnata a ristrutturare e a rendere disponibili per l’apertura. Lo sportello di Magliano servirà alla cittadinanza che potrà espletare tutte le pratiche relative al servizio idrico in modo più rapido e semplice senza doversi recare negli uffici di Rieti o di Palombara Sabina per poter risolvere eventuali problematiche. Ieri l’amministrazione ha avuto un incontro con Aps in cui si è definita la programmazione dei lavori da effettuare per risolvere o comunque attenuare le molte difficoltà subite dai cittadini nell’estate appena trascorsa. Prossimamente verranno poi comunicati i giorni e gli orari definitivi di apertura dell’ufficio. Il sindaco Giulio Falcetta, a tal proposito, dichiara: “Impegno mantenuto. Finalmente avremo a Magliano un punto di riferimento per i tanti utenti che hanno richieste o problematiche da presentare. Nonostante i ritardi causati dal Covid, continua il nostro lavoro per cogliere le opportunità e risolvere il più possibile e al meglio tutte le criticità”.

