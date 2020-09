Acqua, concessioni sorgenti Peschiera e Le Capore. Acea Ato 2 tenta accordo con Comune di Casaprota

Tania Belli 22 settembre 2020 a

Domani, mercoledì 23 settembre, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, è in agenda un dibattimento cruciale per il destino dell'acqua pubblica nel Reatino; infatti, in programma c’è la terza udienza relativa ai ricorsi presentati dall’associazione PosTribù e dal Comune di Casaprota contro la “Concessione di derivazione dalle sorgenti del Peschiera e Le Capore” concessa dalla Regione a favore di Roma e Acea Ato 2; concessione di cui si chiede l'annullamento. Ma in vista c’è un rinvio come ha detto il sindaco di Casaprota Marcello Ratini. “Dieci giorni fa l'Acea mi ha proposto un rinvio dell’udienza, a fronte di un accordo che soddisfi le mie richieste - pertanto, prosegue il sindaco di Casaprota - ho dato mandato all’avvocato Alessandro Iannelli di richiedere, per quanto ci riguarda, il rinvio”. Questo, spiega Ratini, “dopo che quasi tutti i sindaci del reatino, col loro voto, hanno deciso di espropriare la nostra acqua, remandomi contro mentre io cercavo di difendere i nostri sacrosanti diritti, così ho deciso di andare per la mia strada e fare gli interessi di Casaprota, cercherò di ottenere dall'accordo il massimo che ora posso ottenere per il mio territorio e per la mia comunità, che peraltro, è quella che ha subito da questa situazione le criticità maggiori”; accordo che, stando a quanto è trapelato, potrebbe essere concluso già ad ottobre.

