Referendum taglio parlamentari, a Rieti il Si doppia il No. Tutti i numeri

Paola Corradini 21 settembre 2020

Il “Sì” doppia praticamente il “No” al referendum sulla riforma sul taglio dei parlamentari dando il via libera alla riduzione del numero dei parlamentari. Anche Rieti città e i comuni della provincia, al termine della consultazione e dello spoglio, seguono il trend nazionale che ha visto le urne aperte dalle dalle 7 alle 23 di domenica 20 e dalle 7 alle 14 di lunedì 21 settembre con i cittadini chiamati a esprimersi sul referendum costituzionale, che quindi non prevedeva il raggiungimento del quorum, per la riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato. L’affluenza di votanti nei comuni della provincia è di 68,65% con il Sì che conquista il 68,59% per un totale di 38.178 voti mentre il No si ferma al 31,41% con 17.482 preferenze. A Rieti città ha votato il 42,54% degli aventi diritto con il Sì che conquista il 66,60% e 9133 voti ed il No il 34,42% con 4581 voti.

La vittoria del Sì darà quindi il via alla riduzione del numero dei parlamentari con la modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione anche se sarà un taglio che non andrà ad intaccare le funzioni di Camera e Senato, il bicameralismo paritario. Il numero dei deputati passerà da 630 a 400 e quello dei senatori da 315 a 200. Per rendere operativa la legge serviranno almeno 60 giorni necessari per ridisegnare i collegi. Oltre che per il Referendum in 7 comuni del Reatino i cittadini sono stati chiamati alle urne anche per le Comunali anche se per i risultati si dovrà attendere la giornata di martedì 22 settembre quando, al termine dello spoglio si conosceranno i nomi dei nuovi sindaci. Al voto totale il 75,25% di cittadini con Fara in Sabina che ha registrato il 74,17% di votanti, Castelnuovo di Farfa il 54,41%, Cottanello l'83,56%, Marcetelli il 76,74%, Montebuono il 73,81%, Montenero Sabino l'80,15% e Poggio Bustone l'84,83%.

