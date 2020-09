Fara Sabina elezioni comunali, affluenza in leggerissimo calo. Ha votato il 74,17% degli elettori

Paolo Giomi 21 settembre 2020 a

Affluenza in leggerissimo calo a Fara Sabina, principale dei Comuni del Reatino al voto per il rinnovo del consiglio comunale. Secondo il dato ufficiale pubblicato da poco sul sito del Ministero dell’Interno, nel secondo Municipio della provincia ha votato il 74,17% degli aventi diritto, appena un punto in meno rispetto al dato registrato nel 2016 (75,16%). Un dato sostanzialmente in linea con quello dell’ultima tornata elettorale, anche se la grande partecipazione attorno alla campagna elettorale disputata dai quattro schieramenti in campo (i candidati a sindaco sono Daniela Simonetti, Roberta Cuneo, Marco Marinangeli e Vincenzo Mazzeo) aveva lasciato immaginare un dato di affluenza più elevato di quello del 2016. Così invece non è stato, e il dato record del 2011 (votò quasi l’80% degli aventi diritto) resta ancora lontano da eguagliare. Domani, martedì 22 settembre, a partire dalle 9, inizierà lo scrutinio dei voti per conoscere chi sarà il nuovo sindaco di Fara in Sabina.





