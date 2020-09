21 settembre 2020 a

Referendum taglio parlamentari, a Rieti affluenza al 48,49%

In provincia ha votato meno di un elettore su due al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Alla chiusura delle urne, alle 15 del 21 settembre, l'affluenza si è fermata al 48.49%. Il picco nei comuni dove si votava anche per le comunali. La percentuale più alta è stata registrata a Cottanello (87,62%),la più bassa ad Amatrice (32,98%). Nel capoluogo si registra il 42,61% degli aventi diritto che si sono recati alle urne. (Clicca qui per i dati comune per comune)

Tra i Comuni che votavano anche per il sindaco a Fara ha votato il 76,37% a Poggio Bustone l'86,67%, Castelnuovo di Farfa 68,58%, Montenero 85,78%, Montebuono 76,51%, Marcetelli 87,18%.

