Coronavirus, sedicenne positivo a Poggio San Lorenzo. Un altro caso a Rieti.

La Asl di Rieti ha ufficializzato altri due casi di positività al Covid-19 nel bollettino diramato il 21 settembre, Si tratta di un uomo di 16 anni Poggio San Lorenzo, cluster noto e isolato e un uomo di 22 anni di Rieti, cluster nuovo. Sono 359 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 38, in 37 hanno terminato il periodo di quarantena.



Totale positivi in provincia di Rieti: 91. Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 79 tamponi nasofaringei.





