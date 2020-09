Spari contro auto a Rieti. Paura a Villa Reatina, indaga la polizia

21 settembre 2020 a

Spari contro auto. Paura a Villa Reatina, indaga la polizia.

Sono in corso indagini per capire cosa è avvenuto all'alba di domenica 20 settembre nel quartiere di Villa Reatina. Un'auto in osta, verso le 4 nel mattino , è stata colpita da tre colpi di pistola esplosi da ignoti. A riportare la notizia è Rieti Life. sul posto la Scientifica per i rilievi, avvertita dopo il ritrovamento degli spari. L'auto colpita dai proiettili era parcheggiata alla fine di via Lesta della Battaglia. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito dei rumori intorno alle 4 del mattino poi c'è stato l'arrivo delle forze dell'ordine.

