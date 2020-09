21 settembre 2020 a

Uomini e donne, Jessica Antonini ha scelto Davide Lo Russo che ha detto sì.

Una scelta lampo. Dopo nemmeno tre settimane la tatuatrice di Stimigliano ha scelto il suo corteggiatore. E' stata la stessa Jessica Antonini a dare la news sul suo profilo Facebook: "Oggi Jessica ha scelto Davide che ha risposto sì. Purtroppo non ci sono stati petali perchè evidentemente la decisione è stata presa su due piedi. Inoltre non c’è stato alcun bacio, ma grandissimi abbracci".

Tra i due fin dalla prima puntata era sembrata scoccare la scintilla e le esterne lo hanno confermato. Dunque la ragazza è stata coerente a ciò che aveva detto fin dal primo giorno da tronista. Sarebbe restata nel programma fino a che non avrebbe trovato l'uomo giusto. E' successo tutto in tre puntate. Il tutto dovrebbe andare in onda nei prossimi giorni. "appena sappiamo il giorno preciso lo scriviamo in pagina", annunciano dallo staff della tronista.

