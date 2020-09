20 settembre 2020 a

Ecco i dati di affluenza alle urne alle ore 19 per il referendum e le elezioni e comunali in sette comuni del reatino. Per il referendum, l'affluenza è del 25,23%. Per le amministrative l'affluenza complessiva è del 41,97% Nel particolare, Castelnuovo di Farfa 39,49%, Cottanello 50,89%, Fara Sabina 40,15%, Marcetelli 56,98%, Montebuono 42,29%, Montenero 50,00%, Poggio Bustone 49,94%.

