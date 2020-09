Rieti, escursionista ferita alle Gole del Farfa: portata in ospedale con l'eliambulanza

20 settembre 2020 a

Incidente durante un’escursione alla Gole del Farfa. Per cause da accertare una escursionista che si spostava in gruppo lungo il sentiero, si è infortunata agli arti inferiori. Sul posto i Vigili del Fuoco e il 118 con l’elicottero per il recupero e il successivo trasferimento in ospedale. la donna, cosciente, ora è stata presa in carico dai sanitari. Sul posto – zona Castelnuovo – anche i Carabinieri.

