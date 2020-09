20 settembre 2020 a

Affluenza alle ore 12 del 10,11 per cento nel reatino per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. Passando alle amministrative (si vota in 7 comuni) i dati complessivi sono del 17,09%. Ecco quelli nel particolare: Castelnuovo di Farfa 17,97%, Cottanello 18,44%, Fara Sabina 16,79%, Marcetelli 22,09%, Montebuono 18,42%, Montenero 19,85% e Poggio Bustone 16,88%.

