Emergenza Coronavirus, cinque nuovi casi e due guariti

Cinque nuovi casi di covid in provincia di Rieti. Si tratta di un uomo di 38 anni, una donna di 55 anni, un uomo di 22 anni e un uomo di 40 anni, residenti/domiciliati a Rieti, cluster già noti e isolati. Un ragazzo di 17 anni residente/domiciliato a Rivodutri, cluster già noto e isolato. 377 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 38. Dodici i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare. Si registrano 2 ulteriori guariti: si tratta di una di 29 anni di Cittaducale e un bambino di 11 anni di Cantalice. Totale positivi in provincia di Rieti: 89. Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 81 tamponi nasofaringei.

