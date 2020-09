Rieti, fondi per le imprese di 62 comuni

Alessandro Toniolli 20 settembre 2020 a

Dal Governo arrivano oltre 3 milioni e 500 mila euro a fondo perduto per le piccole e medie imprese delle aree interne della Provincia. Importanti risorse attraverso le quali i comuni sotto i 5.000 abitanti potranno sostenere la difficile sopravvivenza di quelle attività produttive che spesso nei paesi alla funzione economica affiancano quella sociale, facendo da argine alla costante minaccia dello spopolamento. Saranno 62 i comuni interessati, classificati nella strategia per le aree interne come intermedi, periferici e ultraperiferici che potranno contare annualmente su un milione e 500 mila euro, pari a importi tra i 30 ed i 100 mila euro ciascuno. Fondamentale per la realizzazione di questa iniziativa l’impegno del presidente della commissione Bilancio della camera Fabio Melilli, che insieme al primo firmatario, il deputato Pd Enrico Borghi, dichiara “si interviene ora sui Comuni delle aree interne piu' marginali e meno popolati e come tali maggiormente bisognosi di un sostegno all'economia locale, in particolare a seguito dell'epidemia Covid-19”.

