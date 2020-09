Rieti, poche aule all'istituto pedagogico. Le famiglie: "Grossi disagi"

20 settembre 2020 a

In questi ultimi anni è stata una delle scuole più colpite della città. Prima il terremoto che ne ha condizionato la stabilità, poi il Covid che ne ha limitato la didattica. Didattica che ora sarà spalmata mattina e pomeriggio proprio per carenza di aule. Decisione che penalizza studenti e personale scolastico e che come era prevedibile ha fatto scattare la protesta delle famiglie. In una lettera accorata fatta pervenire alla redazione di <CF1402>Rietilife</CF>, le mamme parlano ormai di “istituto dimenticato da tutti”. Doppio turno che prevede lezioni dalle 8,20 fino alle 13,20 e dalle 13,35 alle 18,35. Sorge allora un interrogativo che di questi tempi diventa timore. “E’ possibile in 15 minuti, considerando che le classi che avranno lezione al mattino usciranno alle 13:20 lasciando il posto alle lezioni pomeridiane con entrata alle 13:35, igienizzare e disinfettare completamente, le aule ed i banchi utilizzati fino a poco prima da altri alunni? Poi vengo dubbi e timori di secondo grado, ma per le famiglie e per i ragazzi diventano primari. “La soluzione delle doppie lezioni ci ha lasciato un profondo sconforto - dicono le mamme - stessa identica situazione che si ripete ormai da 3 anni . Tutto questo peserà oltre che su studenti e famiglie, anche sui docenti. La maggior parte degli alunni vengono da fuori provincia, quindi necessitano di trasporto pubblico, ma in tanti comuni questo non combacia con gli orari scolastici, quindi costringerà gli studenti a star fuori casa oltre l’orario indicato, questo sempre se il trasporto prima o poi ci sia. Ci sono luoghi in cui dopo ad esempio le 18, non ci sono più corse, questo vuol dire che dovranno essere di nuovo le famiglie a doversi arrangiare come meglio potranno”. E infine un pensiero ai ragazzi e alla loro giornata capovolta. “Facendo lezioni di pomeriggio, dovranno studiare al mattino, quindi arriveranno a scuola già stanchi e con quale attenzione potranno seguire le lezioni che saranno svolte comunque non in condizioni ottimali, quali mascherine per 5 ore di fila, senza muoversi dal proprio banco e senza nessun contatto fisico fra loro, neanche per passare una penna?”. Alzi la mano chi è in grado di rispondere.

