Rierti, furto in appartamento: ghanese in manette

19 settembre 2020 a

a

a

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno arrestato un cittadino di nazionalità ghanese, responsabile di furto in abitazione. Nella nottata tra giovedì e venerdì i militari sono intervenuti in un abitazione di via Carlo Sforza su richiesta di un residente, il quale, rientrato presso la propria abitazione aveva scoperto di essere stato vittima i un furto, nel quale i malfattori avevano asportato diverse apparecchiature elettroniche del valore complessivo di circa 10mila euro. Nel corso dell’attento sopralluogo, tuttavia, i militari hanno notato la porta di un’abitazione adiacente stranamente aperta. Insospettiti, i militari sono entrati nell’abitazione dove hanno sorpreso un uomo intento a rovistare all’interno della camera da letto. Subito fermato, i carabinieri hanno accertato che quest’ultimo era in possesso delle apparecchiature rubate nella prima abitazione. L’uomo, pregiudicato di origine ghanese, è stato trovato in possesso anche di attrezzi da scasso e pertanto, sulla scorta di quanto accertato, è stato arrestato per il reato di furto. La refurtiva, recuperata integralmente, è stata restituita al legittimo proprietario.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.