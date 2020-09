Rieti, Anas ha avviato le operazioni per lo svincolo sulla Salaria

18 settembre 2020 a

Anas ha avviato le operazioni propedeutiche all’eliminazione dell’incrocio semaforizzato e la realizzazione di una rotatoria a tre bracci presso lo svincolo di Passo Corese al km 36 della statale 4 Salaria, nel comune di Fara in Sabina in provincia di Rieti. Da lunedì 21 a mercoledì 23 settembre, nella fascia oraria notturna dalle 18 alle 6, verrà istituito il senso unico alternato tra il chilometro 35,650 ed il 36 della statale 4 Salaria. In questa prima fase verranno effettuati i tagli delle alberature e di arbusti all’interno delle aree di lavoro e scavi esterni all’attuale piattaforma stradale della SS4 Salaria.

