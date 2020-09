Emergenza coronavirus, positivi sette operatori dell'ospedale di Rieti

17 settembre 2020 a

È in allestimento, in una zona del parcheggio interno dell’ospedale De Lellis il drive dove da domani mattina inizierà lo screening sierologico e verranno effettuati i tamponi orifaringei a tutto il personale. Screening che era già in programma ma che ha avuto un’accelerazione dopo i sette casi registrati tra medici e operatori sanitari nei giorni scorsi. La Direzione aziendale comunica la positività di sette operatori sanitari dell’ospedale de’ Lellis di Rieti. Si tratta di un link esterno e circoscritto. I positivi, che hanno contratto il virus all’esterno della struttura sanitaria, sono stati posti immediatamente in isolamento presso le proprie abitazioni.

