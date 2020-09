Rieti, spacciatore della movida: arrestato 24enne

17 settembre 2020 a

Gli agenti della squadra mobile di Rieti hanno arrestato un 24enne di Rieti responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Gli investigatori hanno intrapreso una particolareggiata attività di indagine dopo che, lo scorso anno, durante una perquisizione operata nell’abitazione di un pregiudicato reatino, era stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina che stava per immettere nel mercato locale. È così che, analizzando tabulati telefonici, effettuando numerosi appostamenti e pedinamenti, gli agenti della polizia di Stato hanno ricostruito i movimenti dello spacciatore "attenzionato" che, ottenuti numerosi contatti con giovani reatini, era solito spacciare cocaina nei luoghi della "movida" del capoluogo. Le fonti di prova, raccolte dalla Polizia di Stato, hanno consentito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti di richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti dello spacciatore reatino. Questa mattina gli agenti hanno dato esecuzione all’ordinanza conducendo l’uomo agli arresti domiciliari.

