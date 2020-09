Scuole Rieti, in arrivo 48 moduli per gli istituti superiori

Paola Corradini 17 settembre 2020 a

Gli istituti superiori del capoluogo e della provincia avranno le loro strutture temporanee, i cosiddetti moduli, da utilizzare per le attività didattiche e che garantiranno la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico. La notizia arriva dalla Provincia di Rieti che, grazie all'impegno della consigliera con delega alla scuola Claudia Chiarinelli e del presidente Mariano Calisse, che ha presentato domanda per l’Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione, per accedere ai fondi destinati agli Enti Locali dal decreto Agosto per l’affitto di spazi e per l’acquisto o il noleggio di moduli che ospitassero le classi permettendo una didattica frontale e non a distanza. “Abbiamo iniziato a lavorare da subito – spiega la consigliera Chiarinelli - per individuare soluzioni ed oggi con i finanziamenti ricevuti sarà possibile portare avanti i lavori di adattamento alle esigenze didattiche e posizionare 48 moduli. Per quanto riguarda la manifestazione di interesse siamo il secondo territorio, dopo Roma, ad aver ottenuto maggiori finanziamenti. Parliamo del noleggio, come detto di 48 strutture temporanee 8 delle quali saranno destinate al Rocci e all'Aldo Moro di Passo Corese, mentre le restanti 40 sono per il capoluogo e verranno posizionate in terreni di proprietà della Provincia”. I moduli serviranno per ospitare gli alunni del Liceo Pedagogico “Elena Principessa di Napoli”, dell’Istituto Rosatelli e del Liceo scientifico Carlo Jucci “al momento – dice la Chiarinelli - i più penalizzati a livello di spazi”. Dieci le ditte che hanno risposto al bando e chiusa la manifestazione d’interesse partirà un bando per vagliare le offerte delle aziende che hanno risposto alla chiamata con il punteggio maggiore, come voluto dal presidente Calisse e dalla consigliera, che sarà attribuito secondo le tempistiche contenute nei progetti che dovranno essere molto brevi ma, sempre la Chiarinelli, “non dovranno in alcun modo andare ad intaccare il comfort dei moduli che la Provincia ha affittato fino alla fine di giugno. A quel punto si sarà certamente dipanata la matassa relativa all'università con il completamento di palazzo Ricci e palazzo Aluffi in modo tale da permettere che venga liberato dalle aule della Sabina Universitas l'isituto per geometri con le aule che, in accordo con i dirigenti scolastici, saranno destinate agli studenti del Rosatelli e del liceo pedagogico”. Per quanto riguarda l'individuazione dei terreni provinciali dove installare i moduli è già al vaglio uno studio da parte degli uffici competenti. “ Abbiamo già individuato diverse aree – spiega la Chiarinelli – e posso affermare con la quasi totale certezza che entro novembre tutti gli studenti delle superiori potranno seguire le lezioni in classe. Nel frattempo la dirigente del Liceo classico ha già messo a disposizione le aule per l'utilizzo pomeridiano ed altre scuole superiori si sono attrezzate con la DAD. Si tratta di poco più di un mese. Poi i ragazzi potranno tornare tutti a seguire le lezioni frontali con i loro insegnanti”.



