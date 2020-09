Rieti, madre e figlio trovati morti in casa. Le vittime sono Maria Colasanti e Gianfranco Antonetti

16 settembre 2020 a

E' Gianfranco Antonetti, tabaccaio di 68 anni, l'uomo trovato morto oggi pomeriggio in casa in via Rosatelli, a Rieti. Con lui morta anche la madre, la novantenne Maria Colasanti. In effetti era già da alcuni giorni che la tabaccheria di Colasanti era rimasta chiusa, un fatto che aveva insospettito amici e clienti dell'uomo. Sono stati i vicini - visto che di lui non si avevano più notizie da giorni - a chiamare le forze dell'ordine che hanno fatto la tragica scoperta nel centro di Rieti. Secondo la prima ipotesi è che per entrambi si possa essere trattato di una morte naturale.

