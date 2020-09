16 settembre 2020 a

a

a

Un uomo e sua madre sono stati trovati morti in casa in via Rosatelli. Da alcuni giorni i due non davano notizie sé e i vicini, allarmati, hanno allertato le forze dell’ordine che sono entrate in casa e hanno trovato i due senza vita. Sono in corso accertamenti. Sul posto Polizia, Carabinieri, 118 e Vigili del Fuoco. Sul posto attesa la Scientifica e il magistrato.

