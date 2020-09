Domenica 27 settembre "Cantine aperte in vendemmia": gli appuntamenti nel Lazio

14 settembre 2020 a

a

a

Domenica 27 settembre per “Cantine aperte in vendemmia” dalle ore 10.30 alle 18.30 i turisti saranno accolti come veri amici dai migliori produttori della Regione Lazio, Associati al Movimento Turismo del Vino del Lazio, e guidati tra botti e gallerie, per degustare il loro vino abbinato ai prodotti tipici della gastronomia locale, accompagnati da manifestazioni culturali e di folklore durante il periodo della vendemmia. Dalla raccolta dell’uva all’assaggio del mosto per seguire e approfondire il processo di trasformazione dell’uva in vino: un’intera giornata dedicata alla magia della vendemmia per vivere questa festa con curiosità e allegria, in un’atmosfera che già preannuncia i profumi autunnali. Gli enoturisti avranno l’opportunità di visitare cantine molto diverse fra loro, da quella costruita in una cisterna romana fino a quelle situate vicino a insediamenti archeologici, in casali del 1600, ville del 1700/1800. La manifestazione “Cantine Aperte in Vendemmia” vuole far conoscere come nasce una bottiglia di vino e farne gustare un bicchiere, spillato dalla botte, per richiamare alla memoria un gesto antico nel nostro mondo consumistico, che spesso appiattisce le antiche culture contadine. Ogni azienda proporrà degustazioni di mosto e/o di vino, oltre ad assaggi gastronomici “nell’angolo dei sapori” dei prodotti territoriali tipici delle Province del Lazio (Olio extravergine di oliva, pane, salumi, formaggi, porchetta, prodotti biologici e sottolio, dolci, miele, marmellate e altre golosità) per promuovere oltre al vino i prodotti agricoli e gastronomici autunnali dei territori.

“Il vino è la poesia della terra”, così sosteneva Mario Soldati. Da anni il Movimento Turismo del Vino del Lazio sostiene la festa della vendemmia per vedere come si ottengono i migliori vini delle cantine associate. È un’occasione unica per incontrare gli enoturisti in un’atmosfera permeata di profumi di mosto e dell’autunno.

Le visite e l’accoglienza in cantina si svolgeranno nel pieno rispetto di tutte le normative igienico sanitarie previste per contrastare la diffusione del Covid-19.

Le aziende che partecipano:

Az. Agr. Cantina del Tufaio a Zagarolo (Roma). Visite alle vigne e degustazione di tutti i vini aziendali, Cantina del Tufaio e Sei gemme. Presentazione del nuovo SEI GEMME 2019. Saranno forniti bicchiere e sacchetta porta bicchiere con il logo aziendale al costo di € 12,00. Vedi sito. Tel. 06-9524502, cell. 339-6380419; www.cantinadeltufaio.it

Az. Agr. Donnardea ad Ardea (Roma). Degustazione vini aziendali abbinati a prodotti tipici locali; visita alla cantina e ai vigneti. Vedi sito. Tel. 06-9115435 – 335-7573789; www.donnardea.it.

 Az. Agr. Biologica Cantinamena a Campoleone Lanuvio (Roma). Picnic in vigna a mezzogiorno, prenotazione obbligatoria entro il 24/09, € 20,00 a persona. Il menù Bibe Rosso: insalata di riso, torta salata, tramezzini, panino con porchetta, uva e bon bon dolci. Vedi sito Tel. 06 45557063; www.cantinamena.it

 Az. Agr. Biologica Ganci a Borgo Grappa (Latina). Pranzo del vignaiolo "I Sapori di Settembre" con menù alla carta; vendemmia per i bambini e per tutte le famiglie che si fermeranno a pranzo; visita guidata nei vigneti e in cantina con degustazione (un turno la mattina e uno il pomeriggio). Tutte le attività si svolgeranno solo ed esclusivamente su prenotazione. Vedi sito. Tel. 0773-208219; www.cantinaganci.com

 Tenuta Pietra Pinta a Cori (Latina). Visite alla cantina, degustazione i vini, i mosti della nuova annata e olio aziendali. Presso il ristorante della cantina è previsto un menù studiato per esaltare le caratteristiche dei vini aziendali. È gradita la prenotazione 06-9677151 oppure 331-3836394. Vedi sito www.pietrapinta.com.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.