Rieti, ripristinato il laboratorio Covid dopo il sabotaggio

Al laboratorio analisi dell’ospedale De Lellis di Rieti ripristinate le apparecchiature manomesse. Evitata interruzione di servizio della sanità pubblica indispensabile per gestione emergenza Covid-19.

Dopo il primo momento di choc, la direzione Asl si è messa al lavoro ripristinando in pochissimo tempo l’uso delle apparecchiature utilizzate per processare i tamponi Covid-19, manomesse la scorsa notte da ignoti, su cui stanno indagando le Forze dell’ordine. “Grazie ad una serrata interlocuzione con la Regione Lazio e l’Assessorato alla sanità regionale - dice la direzione - è stato così possibile evitare l’interruzione di un servizio di sanità pubblica indispensabile per prevenire e contenere il virus sul territorio della provincia di Rieti.

La direzione aziendale, vista la gravità dei fatti e nonostante le reiterate posizioni ostative in cui l’Azienda si è imbattuta più volte, che hanno vincolato interventi strutturali più incisivi sui sistemi di sorveglianza, annuncia l’introduzione di misure di sicurezza più stringenti e di un sistema di videosorveglianza, in linea con le norme sulla privacy, in grado di tutelare professionisti e cittadini. “Certi che i fatti occorsi la scorsa notte presso il laboratorio analisi dell’ospedale De Lellis presto saranno chiariti e i colpevoli assicurati alla giustizia”, la direzione ribadisce che “nessuno e nessun atto intimidatorio potrà fermare il cambiamento nella sanità reatina perseguito con determinazione, assicurando costantemente legalità, correttezza, onestà e trasparenza”.

Le reazione Le prime reazione della politica sono arrivate a poche ore dal sabotaggio di alcuni macchinari del laboratorio analisi del De Lellis. Il primo è stato quello dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

“Il sabotaggio del laboratorio per analizzare i tamponi a Rieti e un atto vile e assurdo. Un gesto non tollerabile e un atto contro la salute pubblica. Auspico che vengano individuati i responsabili. La rete del servizio sanitario regionale si è già messa in moto per garantire che non ci sia alcuna interruzione del servizio”.

A stretto giro di posta è arrivata anche la dichiarazione del governatore Nicola Zingaretti, anch’essa dura e forte.

“Vigliacchi criminali! Solo così si può definire chi ha danneggiato il laboratorio di analisi Covid a Rieti. Un danno per la salute dei cittadini. Come RegioneLazio ci siamo già attivati per ripristino, spero che i responsabili siano individuati presto”.

