Coronavirus, Vaia (Spallanzani) a Rieti: ''Entro fine mese ok test salivari"

"Entro fine mese saranno disponibili i test salivari che stiamo testando allo Spallanzani e che potranno aiutare anche nello screening della popolazione scolastica". Lo ha sottolineato Il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, intervenuto a Pozzaglia Sabina (Rieti) in occasione della festa di Sant’Agostina protettrice degli infermieri. "La sanità pubblica sta facendo la sua parte con grande impegno e risultati rilevanti. In tutta Italia dobbiamo continuare con le campagne di screening e di testing a sempre più vaste fasce sociali e di popolazione compresa quella scolastica: insegnanti, personale di supporto e studenti - ha ribadito il direttore - Un grande sforzo che faremo attivando anche le unità mobili che potranno arrivare direttamente nelle scuole ed utilizzando test sempre più affidabili e meno invasivi possibili come quelli salivari appunto». Vaia ha ricordato anche l’importanza della ricerca sui vaccini «che non deve farsi condizionare dai pressanti interessi politici , economici ed a volte anche personali. Deve andare avanti - ha chiosato il direttore - continuando nella sperimentazione dei candidati vaccini ponendo come preminenti ed unici obiettivi la sicurezza e l’efficacia. Senza fretta, senza traguardi da tagliare per primi, ma si vada avanti per il ben comune".

