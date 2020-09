Emergenza Coronavirus, quattro nuovi casi e quattro guariti

13 settembre 2020 a

Quattro nuovi casi di Covid nel Reatino. Si tratta di un uomo di 21 anni, residente/domiciliato a Rieti, nuovo cluster, un uomo di 24 anni residente/domiciliato a Rieti, nuovo cluster, un uomo di 28 anni residente/domiciliato a Rieti, di rientro dalla Sardegna e una donna di 86 anni residente/domiciliata ad Amatrice, cluster già noto e isolato. 191 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 14; 15 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare. Si registrano 4 ulteriori guariti: si tratta di una donna di Poggio Mirteto, di un uomo di Casperia, di un uomo di Fara in sabina e di un uomo di Cittaducale. Totale positivi in provincia di Rieti: 40.

