Rieti, Brigate Rosse: ritrovato un deposito segreto. Spuntano volantini, documenti, proiettili in un bosco di Poggio Catino

13 settembre 2020 a

a

a

Un vecchio deposito delle Brigate Rosse scoperto a Poggio Catino, in provincia di Rieti. A riportare la notizia in esclusiva, corredata di foto e video, è il Corriere della Sera che dedica alla vicenda quasi una pagina ed un ampio servizio sul sito web. In un bosco è stato ritrovato sotto terra il materiale delle Brigate Rosse. Documenti, volantini, munizioni e proiettili per pistole e mitragliatori, indumenti militari e giubbotti antiproiettile, targhe, timbri e altri reperti. Materiale sepolto lì da anni, in parte ormai rovinato dall'umidità e dal tempo trascorso. Si tratta di un deposito clandestino delle Br e i documenti si fermano al 1977, prima del sequestro di Aldo Moro. La polizia ha trovato il deposito dopo aver ricevuto una segnalazione e cercato per due giorni nella zona di Poggio Catino, in Sabina. Capire chi, quando e perché nascose documenti e armi, forse convinto di poterli riprendere dopo breve, a distanza di oltre 40 anni diventa quasi impossibile. Qui il servizio del Corriere della Sera.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.