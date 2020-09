Coronavirus, tre nuovi positivi: uno a Rieti e due a Cittaducale

12 settembre 2020 a

Nelle ultime 24 ore si registrano 3 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 nella provincia di Rieti. Si tratta di una donna di 46 anni di Rieti, di una di 54 anni di Cittaducale - cluster già noto e isolato - e un uomo di 60 anni sempre di Cittaducale. Sono in totale 159 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 18. Sei soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare. Si registra un ulteriore guarito: si tratta di una donna di 54 anni di Casperia. Quaranta i totali positivi in provincia di Rieti. Prosegue incessante l’attività dei sanitari della Asl di Rieti in tutta la provincia di Rieti per testare, tracciare e trattare ogni singolo caso che si evidenzi sul territorio.

