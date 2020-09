Rieti, sabotato il laboratorio di analisi che processa i tamponi Covid all'ospedale

12 settembre 2020 a

Sabotato nella notte il laboratorio analisi dell’ospedale De Lellis di Rieti. La direzione Asl ha denunciato il sabotaggio di alcune apparecchiature utilizzate dal laboratorio analisi per processare i tamponi Covid 19. In particolare, sono stati manomessi un computer e l’amplificatore Real Time Pcr che l’azienda aveva installato lo scorso giugno, all’indomani dell’ingresso della struttura reatina nella rete regionale Coronet, certificata dall’Inmi Lazzaro Spallanzani di Roma. “Si tratta di un atto grave, anzi gravissimo perché colpisce il cuore dell’attività di prevenzione e contenimento del Covid 19 in provincia di Rieti - ha commentato la direzione Asl - . Un gesto vile che calpesta il lavoro di tutto il personale della Asl di Rieti che da sette mesi è impegnato, ininterrottamente, a fronteggiare l’emergenza coronavirus”.



