Scuole, al via lavori per i moduli a Rieti e Passo Corese. Lorenzoni (M5S): "Spazi adeguati per gli studenti"

11 settembre 2020 a

Il Ministero dell’istruzione ha stanziato il finanziamento per il noleggio dei moduli, pari a 1,6 milioni di euro, necessari a dare spazi adeguati agli studenti delle superiori e far fronte così all’emergenza legata al coronavirus, almeno fino al termine delle lezioni. Ulteriori risorse pari a oltre 300 mila euro sono state messe a disposizione per gli affitti di locali. “Ci auguriamo ora che questa strada venga percorsa anche successivamente quando ci si troverà a dover allocare gli studenti in vista della sistemazione degli istituti danneggiati dal sisma” fanno sapere dal M5s di Rieti. Anche il parlamentare pentastellato reatino Gabriele Lorenzoni interviene ricordando “che a breve quando partiranno i cantieri. Verranno installati dei moduli nell'area presso l'istituto dei Geometri e dovrebbero ospitare gli studenti dello Jucci, del Pedagogico e del Rosatelli, ed in Sabina del Rocci e dell'Aldo Moro di Passo Corese. Finalmente per gli studenti luoghi adeguati per poter studiare in sicurezza, diminuendo il rischio di contagiarsi”.

