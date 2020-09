Fiume, alghe nel Velino. Gli operai del consorzio di bonifica costretti agli straordinari per pulire i canali

Luigi Spaghetti 11 settembre 2020 a

Quasi 800 mila euro per la messa in sicurezza della Piana reatina. Nonostante la prolungata siccità – in provincia non piove dal 20 giugno – il servizio irriguo curato dal Consorzio della Bonifica Reatina non ha subito sospensioni, né interruzioni. Le aziende agricole della piana hanno avuto acqua senza problemi, anche perché la portata del fiume Velino non ha mai messo a rischio la regolarità dell’approvvigionamento idrico. La sola criticità registrata sono state le alghe. Una vera e propria anomalia, un fenomeno insolito a Rieti dipeso, molto probabilmente, dagli sbalzi climatici estremi. La grande quantità di formazioni algali ha costretto la Bonifica ad istituire turni di lavoro straordinari per la pulizia ripetuta e costante dei canali e delle griglie. Rispettato in pieno il programma delle attività di manutenzione con la ripulitura straordinaria, comune di Rivodutri, delle sorgenti di Santa Susanna nell’ambito di una strategia comune di intervento con la Riserva Laghi Lungo e Ripasottile e la Regione Lazio. Eseguita la sistemazione del tratto cementato del canale di Monticchiolo – Reopasto, in località Sellecchia. Insieme alle squadre della Provincia di Rieti, il Consorzio ha proceduto inoltre alla risistemazione dei fossi Cantaro, Ranaro e Lisciano. A Greccio, in collaborazione con il Comune, è stato sostituito il ponte di località Fosso Collemare. Eseguita la manutenzione degli impianti idrovori per fronteggiare in sicurezza ed efficienza il prossimo inverno ed eventuali fenomeni alluvionali. Il Consorzio ha già eseguito il 60% delle attività di manutenzione programmate sulla rete di scolo che si estende per oltre 220 chilometri. Entro fine ottobre saranno conclusi tutti gli interventi, per cui sarà possibile affrontare la prossima stagione invernale in tranquillità. A ciò si aggiunge anche il risultato dei finanziamenti ottenuti (fondi del Psr della programmazione 2014/2020) per realizzare interventi finalizzati ad elevare gli standard della sicurezza idraulica del territorio. “La rinnovata capacità progettuale dei Consorzi è uno degli aspetti qualificanti sui cui ha puntato fortemente Anbi Lazio, che rappresenta i Consorzi di Bonifica della regione. I ritardi burocratici nelle procedure di gara avviate a Rieti, è bene precisare, sono dipesi unicamente dai disagi arrecati dall’emergenza sanitaria della pandemia. Sono comunque in corso, da parte delle Commissioni giudicatrici, le procedure per l’aggiudicazione dei lavori” fanno sapere dal Consorzio di Bonifica reatina.

