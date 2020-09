Morti in tre. Pomeriggio di sangue per due incidenti tra Monterotondo e Ponzano. Ferite quattro persone

Matteo Torrioli 11 settembre 2020 a

a

a

Pomeriggio tragico quello vissuto il 10 settembre ai confini tra il Comune di Monterotondo e Roma Capitale e sul tratto della A1 tra Ponzano e Fiano Romano: il bilancio è di tre morti e tre feriti. A Monterotondo una donna di 36 anni è deceduta in seguito ad uno scontro con una automobile, che viaggiava lungo la via Salaria in direzione opposta. La donna, le cui generalità non sono state ancora rese note, era la passeggera di uno scooter che, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, non ha evitato la collisione con una Suzuki Alto. Il centauro che guidava la due ruote ha riportato solamente delle ferite non gravi ed è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Ferito anche l’automobilista alla guida della Suzuki. Ad avere la peggio, come detto, è stata la donna, sbalzata violentemente a terra dopo il violentissimo impatto. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, giunto immediatamente sul posto, assieme agli uomini del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale, a cui sono affidate le operazioni di rilievo del sinistro. La donna non dava più segni di vita. Sono ancora in corso le indagini per capire come sia avvenuto lo scontro. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’ingresso presso un’area dove hanno sede diverse associazioni e dove c’è una base per elisoccorso. Per agevolare le operazioni di soccorso e di rilievo per accertare la dinamica dell’incidente la via Salaria è stata chiusa in entrambe le direzioni. Inevitabili e pesanti le ripercussioni sulla viabilità locale, in entrata e in uscita da Roma, con notevoli disagi per gli automobilisti, specialmente quelli che da Roma viaggiavano in direzione Rieti. Il traffico è stato deviato lungo l’autostrada A1 e la via Tiberina, per aggirare l’incidente. E’ invece di due morti e un ferito il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto sulla autostrada A1 : tra Fiano Romano e Ponzano Romano in direzione Firenze in corrispondenza di uno scambio di carreggiata opportunamente segnalato, per consentire lavori di rifacimento della pavimentazione. Nell’ incidente una vettura che procedeva lungo la corsia in deviazione verso Roma, dopo aver perso il controllo, ha invaso la corsia adiacente in cui il traffico procedeva in direzione Firenze, coinvolgendo altre due vetture .

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.