Incidente, morta donna di 36 anni a Monterotondo. Era in sella a uno scooter che si è scontrato con un'auto sulla Salaria

Incidente mortale lungo la strada statale Salaria, al confine tra il territorio di Roma capitale e quello del Comune di Monterotondo. Per cause ancora da accertare uno scooter con a bordo due persone si è scontrato con una vettura che proveniva dal senso opposto. Secondo quanto riporta l'agenzia Agi, nell’impatto il passeggero del ciclomotore, una donna di 36 anni le cui generalità non sono state ancora rese note, è stata sbalzata sull’asfalto urtando violentemente a terra. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, giunto immediatamente sul posto, assieme agli uomini del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale. L’uomo che era alla guida dello scooter è rimasto ferito nell’impatto, ed è stato trasferito in ospedale. Ferito anche il conducente della vettura coinvolta nello scontro.



Chiusa in entrambe le direzioni la statale Salaria, e pesanti ripercussioni sulla viabilità locale, in entrata e in uscita da Roma. Sul posto è sopraggiunto anche il personale Anas per le operazioni del caso.





