Coronavirus scuola, a Rieti più di tremila richieste per il test sierologico

Sono 3107, su 3566 operatori totali, le richieste di adesione all’indagine di sieroprevalenza predisposta dalla Asl di Rieti per tutte le figure professionali delle scuole della provincia di Rieti. 2250 sono invece i test eseguiti fino ad oggi dagli operatori sanitari del servizio di assistenza proattiva infermieristica API: in totale sono 28 le persone risultate positive al test, ma negative al successivo tampone nasofaringeo.

La Direzione aziendale comunica che al fine di ampliare ulteriormente il numero di persone coinvolte nell’indagine di prevenzione e contenimento del Covid-19 nelle scuole della provincia di Rieti, come da indicazioni della Regione Lazio ha deciso di predisporre ulteriori sedute fino a mercoledì 30 settembre.

Questi i centri e gli orari di prelievo, fino a lunedì 14 settembre: domani, venerdì 11 settembre, sarà possibile eseguire il test gratuito presso il Laboratorio analisi dell’ospedale de’ Lellis dalle ore 13 alle ore 17 e sabato 12 settembre presso il Distretto 1 di viale Matteucci dalle ore 9 alle ore 12. Presso le due sedi sarà possibile eseguire il test anche senza prenotazione.

Sul territorio sarà possibile eseguire il test a Poggio Mirteto, presso il Distretto salario mirtense dalle ore 13,30 alle ore 17 e lunedì 14 a Magliano sabina presso la Casa della Salute dalle ore 13,30 alle ore 17.



