Scuola, riapertura rinviata a Cittaducale e Contigliano. I sindaci firmano le ordinanze.

A Cittaducale il sindaco Leonardo ranalli ha posticipato la ripresa delle elzioni al 24 settembre. "Sentita la dirigenza scolastica, ravvisate le oggettive difficoltà dell’Istituto Comprensivo nella predisposizione delle misure di sicurezza secondo normativa Covid, considerata anche la prossima tornata referendaria che porterà a nuova chiusura dei plessi scolastici, l’amministrazione comunale ha deciso di prevedere lo spostamento dell’apertura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio di Cittaducale dal 14 Settembre al 24 Settembre che sarà disposto in giornata con apposita ordinanza", ha scritto il primo cittadino su Facebook.

“Quanto stabilito – dichiarano il sindaco, Leonardo Ranalli, e l’assessore competente, Veronica Sequino – è frutto del recepimento della preoccupazione dell’istituzione scolastica e al tempo stesso delle famiglie. Da una parte il Comune ha fatto un corposo investimento per adeguare le strutture con interventi di edilizia leggera, così come sono stati grandi gli sforzi della dirigenza scolastica locale, ma dall’altra i problemi demandabili all’organizzazione generale dell’istituzione scolastica provinciale, regionale e nazionale sono ancora troppo carenti rispetto alle reali necessità e mal si sposano con l’emergenza sanitaria in corso e la prossima tornata referendaria”.

Ritorno in classe il 21 settembre invece a Contigliano (i seggi elettorali non sono nelle scuole). Il sindaco di Contigliano, su richiesta del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Antonio Malfatti" di Contigliano Irene Di Marco, ha disposto la sospensione dell'attività didattica per le scuole dell'infanzia, primaria e media; con apertura stabilita per lunedì 21 settembre. La determinazione è stata assunta in accordo con i Sindaci Emiliano Fabi di Greccio e Salvatore Mei di Monte San Giovanni, dei Comuni afferenti allo stesso Istituto Comprensivo. "L'Amministrazione Comunale di Contigliano ha provveduto comunque ad opere di adeguamento spaziale-funzionale degli edifici scolastici; e continuerà ad adoperarsi, e a mettere in campo tutte le iniziative occorrenti per garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico. Nei prossimi giorni saranno quindi esposte le opere edilizie-impiantistiche nel frattempo realizzate; e le misure igieniche-sanitarie predisposte a tutela dei bambini e ragazzi, e della nostra popolazione in generale", si legge in una nota del Comune.

