Autovelox, in arrivo due nuove postazioni a Rieti lungo la Salaria per L'Aquila

Nuovi autovelox in città, si parte con due postazioni lungo la Salaria per L’Aquila. Con la conversione in legge del decreto 76 del 16 luglio 2020 il Governo permette l’installazione di postazioni permanenti di rilevatori di velocità, precedentemente consentita solo lungo le strade urbane di scorrimento, anche nelle altre vie cittadine previa autorizzazione della Prefettura. Avvalendosi di questo nuovo strumento sarà possibile per l’amministrazione comunale sanzionare gli automobilisti più indisciplinati garantendo maggiore sicurezza ai cittadini. A Rieti però al momento si partirà con due strumenti posizionati in via Salaria per l’Aquila, per i quali gli uffici preposti stanno ancora studiando le ubicazioni. Intanto l’assessore alla Polizia Municipale Onorina Domeniconi anticipa che uno sarà in zona Villa Reatina, dove sono state numerose le segnalazioni di automobili che lambiscono il centro abitato a velocità nettamente superiori a quelle consentite. I due autovelox in questione andranno a sostituire quelli precedentemente rimossi dal raccordo Rieti -Terni e da via Oreste Di Fazio. Grazie però alla recentissima modifica apportata al Codice della Strada conferma l’assessore “ci metteremo al lavoro, perché sappiamo che ci sono numerose zone della città che sono da considerarsi pericolose”.

