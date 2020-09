Carlo Latini assolto. Cadute le accuse per l'ex presidente di Asm su autolavaggio e impianto Casapenta

10 settembre 2020 a

a

a

Carlo Latini, dopo anni di processi presso il tribunale di Rieti, dove risultava imputato in qualità di presidente e legale rappresentante al tempo di Asm, è stato assolto con la formula piena “per non aver commesso il fatto”. I procedimenti penali avviati contro Latini, assistito dall’avvocato Costanzo Truini riguardano la vicenda inerente l’autolavaggio interno all’Asm di via Tancia mentre l’ultima assoluzione è arrivata dalla sentenza del giudice Alessio Marinelli, dopo un procedimento di 5 anni e relativo alla vicenda di Casapenta. “Ho creduto sempre nella mia innocenza ed ho sempre confidato nella giustizia - ha detto Carlo Latini che è stato anche presidente della Fondazione Flavio Vespasiano -, sono grato all’avvocato Truini, il quale mi ha non solo difeso egregiamente ma mi è stato vicino”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.