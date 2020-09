Terremoto, risarcimenti per quasi 4 milioni alle famiglie delle vittime dei crolli a piazza Sagnotti ad Amatrice

10 settembre 2020 a

Risarcimenti per le spese di giudizio pari a quasi 150mila euro, più le spettanze delle “indennità provvisoriali esecutive” per quasi 4 milioni di euro, da risarcire ai familiari e ai parenti delle vittime che si sono costituiti parte civile contro l’Ater della Provincia di Rieti (già Iacp), la Regione Lazio e il Comune di Amatrice. Condannati a tutti i risarcimenti sopra esposti, ai quali si aggiungeranno quelli relativi ai danni che saranno quantificati in sede civile ed in separato dibattimento.

Sono, per così dire, i “contenuti” accessori della sentenza di condanna emessa martedì 8 settembre dal giudice monocratico del tribunale di Rieti, Carlo Sabatini, nei confronti dei 5 imputati per il processo sui crolli delle due palazzine popolari ex Iacp di largo Augusto Sagnotti, ad Amatrice, sotto le cui macerie persero la vita 18 persone, e altre 3 rimasero ferite.

Preferiscono invece attendere la pubblicazione delle motivazioni della sentenza (attese tra circa 90 giorni) i legali della difesa, a partire dall’avvocato reatino Mario Cicchetti, che ha rappresentato il Comune di Amatrice in aula. “Trattandosi di una sentenza che ha risolto complesse situazioni di fatto e di diritto in un arco temporale particolarmente ristretto – ha dichiarato l’avvocato all’indomani della sentenza - al fine di poter valutare la possibilità di proporvi appello, appare quanto mai opportuno attendere che vengano depositate le motivazioni”.

