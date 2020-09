10 settembre 2020 a

Rivodutri, all'ufficio postale arriva lo sportello automatico.

Il programma di interventi di Poste Italiane per i “Piccoli Comuni” arriva anche a Rivodutri. Infatti i cittadini possono utilizzare il nuovo sportello automatico Atm Postamat installato presso l’ufficio postale di via Borgo Valle, 12. La modernizzazione e l’ampliamento del numero degli sportelli Atm Postamat è anche uno dei punti dell’Accordo sottoscritto a gennaio dello scorso anno da Regione Lazio, Poste italiane e Anci Lazio. II sindaco Michele Paniconi, ha espresso la propria soddisfazione per l’impegno di Poste Italiane e della Regione dichiarando con convinzione come “nel futuro prossimo, i piccoli borghi, come appunto Rivodutri, potranno diventare luoghi sempre più attrattivi. E' quindi fondamentale fornire una rete sempre più ampia ed efficiente di servizi, per contrastare i fenomeni di marginalizzazione e di spopolamento, e per migliorare la qualità della vita dei residenti e dei turisti“.

Disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, il Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte Postepay, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti. L’ufficio postale di Rivodutri è aperto nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.

