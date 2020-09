Scuola, Regione riapre il 14 settembre. Sindaci infuriati, Cantalupo e Casperia rinviano la prima campanella

Paolo Giomi 10 settembre 2020 a

La Regione Lazio tiene il punto sulla decisione di far riaprire le scuole il 14 settembre, anche dopo la proposta di posticipazione presentata ufficialmente dai rappresentanti dei Comuni attraverso l’Anci, in un incontro-fiume terminato con una fumata grigia. Che rischia di trasformarsi in nera, anzi nerissima, se la facoltà data ai primi cittadini di derogare l’input regionale con ordinanze ad hoc si trasformasse, lunedì prossimo, in una pioggia di provvedimenti amministrativi straordinari destinati a produrre altro caos, burocratico e normativo. Che la situazione fosse al limite della tensione era chiaro prima dell’incontro tra Anci Lazio e Regione; ma è bastato leggere, un post pubblicato su Facebook dal sindaco di Forano, Marco Cortella, non solo presente all’incontro, ma anche storicamente vicino alle politiche dell’amministrazione regionale e al presidente Nicola Zingaretti, per rendersi conto che la situazione è a dir poco in balìa del caos: “Con Anci Lazio avevamo già presentato una nota formale alla Regione Lazio per spostare la riapertura delle scuole, vista la competenza regionale e non comunale, al 24 settembre 2020, ossia dopo il turno elettorale referendario ed amministrativo - scrive Cortella sulla sua pagina social istituzionale - la richiesta, peraltro condivisa all'unanimità dai comuni e da moltissimi dirigenti scolastici e famiglie, aveva ad oggetto le difficoltà sia dei comuni che soprattutto delle scuole per assenza docenti e personale Ata, riguardo il trasporto, i lavori edili nelle scuole ancora in molti comuni non conclusi ed il trasporto scolastico. Alla conferenza oltre al sottoscritto, sono intervenuti il sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli e molti altri sindaci. L'unico ed oggettivo tema di riflessione è stato quello della richiesta di slittamento della riapertura al 24 settembre 2020, che può decidere solo la Regione. La conclusione della Regione, per la quale ancora non riesco a scrollarmi di dosso la delusione e lo sgomento - tuona Cortella - è stata quella dell'assoluta non volontà di ascolto dimostrata nei confronti delle oggettive ed argomentate istanze dei sindaci, mai come un questo caso uniti nel chiedere lo slittamento dell’apertura, e l'incomprensibile autogol che la Regione stessa ha compiuto. Quindi, a meno di miracoli, le scuole nella Regione Lazio riapriranno il 14 settembre. Resto allibito e deluso. Ringrazio comunque Anci Lazio ed il suo presidente Riccardo Varone sindaco di Monterotondo per averci provato”.

A Cantalupo, intanto, le scuole riapriranno il 24 settembre. Il sindaco Paolo Rinalduzzi, andando oltre le singole criticità dei vari edifici scolastici ha decretato, per ordinanza, la posticipazione della prima campanella di 10 giorni esatti. “Facendo seguito alla nota giunta dal dirigente scolastico, nella quale emergono difficoltà di natura organizzativa legate a provvedimenti Ministeriali, Regionali e in ambito scolastico ancora in corso, non ultima la complessità dei processi di gestione legati allo svolgimento del Referendum del 20 e 21, con la relativa sospensione delle lezioni – spiega il sindaco Paolo Rinalduzzi - comunico che l'inizio delle attività scolastiche di ogni ordine e grado è rimandato al 24 settembre”. Stessa decisione dell’amministrazione di Casperia che su richiesta del dirigente scolastico, ha deciso di posticipare al 24. “Una decisione inedita e sofferta assunta per il bene delle famiglie e dei lavoratori che frequentano l'Istituto comprensivo di Casperia” ha detto il sindaco Marco Cossu.

