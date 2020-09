09 settembre 2020 a

Coronavirus, tre nuovi casi a Poggio Nativo e Rieti. Guarite due persone.

E' stato diffuso il bollettino sanitario della Asl di Rieti del 9 settembre relativo all'emergenza coronavirus. Nelle ultime 24 ore si registrano tre nuovi casi: un 25enne residente a Poggio Nativo, un uomo di 63 anni e una donna di 59 anni di Rieti. Si registrano ulteriori 2 guariti: si tratta di una donna di 48 anni di Cantalice e un ragazzo di 17 anni di Rieti. Dunque il numero degli attualmente positivi in provincia è ancora a 44.

Sono 152 le persone in sorveglianza domiciliare, tra loro 16 manifestano sintomi sospetti. In 11 hanno concluso oggi il periodo di quarantena.



La Direzione aziendale ricorda che attraverso gli operatori del servizio di Igiene pubblica e del servizio di Assistenza proattiva infermieristica API aziendali, ogni giorno vengono eseguiti, su tutto il territorio della provincia di Rieti, i tamponi richiesti, come previsto dai protocolli regionali. Cosa che accade anche presso l’ospedale de’ Lellis di Rieti, dove ogni singolo degente, prima del ricovero e successivamente, in fase di dimissione, viene sottoposto a tampone, come stabilito dalle normative in vigore emanate dal Ministero della Salute e dall’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio.



