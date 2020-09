Terremoto, condanne crollo palazzine di piazza Sagnotti ad Amatrice. I familiari delle vittime: "Giustizia fatta"

Luigi Spaghetti 08 settembre 2020 a

a

a

“Giustizia è stata fatta”. I familiari delle 18 vittime hanno ascoltato in silenzio la sentenza emessa poco dopo le 12.30 dal giudice monocratico Carlo Sabatini per poi esplodere in un applauso liberatorio. Non sono mancate le lacrime di chi ha visto confermato quello che era stato sempre sostenuto: “Ad uccidere i nostri familiari non è stato il terremoto ma chi ha costruito quelle case che si sono sbriciolate alla prima scossa. Siamo orgogliosi di quello che il giudice ha deciso al termine di questo lungo processo - conferma uno dei familiari emozionato - ma allo stesso tempo ci sentiamo morti dentro. Mia madre non me la potrà ridare nessuno e capire che tutto questo è successo perché qualcuno non ha fatto quello che doveva fare dà fastidio”. “Giustizia è stata fatta a metà - sottolinea un altro parente presente nella sala consiliare della Provincia adibita ad aula di tribunale a causa del Covid-19 - ora attendiamo di conoscere le motivazioni della sentenza e ci comporteremo di conseguenza”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.