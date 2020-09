Terremoto, le prime condanne. Tutti i processi ancora in corso per i crolli

Paolo Giomi 08 settembre 2020 a

a

a

Con la sentenza di primo grado emessa ieri, 8 settembre, dal tribunale di Rieti, si attende ora di conoscere l’esito degli altri procedimenti aperti su alcuni specifici episodi del terremoto di quattro anni fa. E’ ormai prossimo alla conclusione il processo sul crollo del campanile di Accumoli, che ha causato la morte di tutta la famiglia Tuccio – padre, madre e due figli – e che vede imputate sette persone (pm Francia e Maruotti). In svolgimento anche il processo sul crollo di Palazzo d'Antoni, al civico 83 di Corso Umberto I, ad Amatrice, dove persero la vita 7 persone, e che vede coinvolti 5 imputati (pm Maruotti e Bennetti), oltre a quello sul crollo del bed & breakfast “La Margherita”, nella frazione di Saletta, sotto le cui macerie morirono tre turisti romani in vacanza. Si attendono sviluppi anche sull’inchiesta per il crollo dell’altro edificio di largo Sagnotti, la palazzina ex Ina Casa che provocò la morte di 7 persone e il ferimento di altre 4. In questa indagine (pm Francia e Maruotti), tra le 8 persone coinvolte, figura il nome dell'ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, oggi consigliere regionale. Sono ancora alla fase istruttoria invece le inchieste sul crollo del convento Don Minozzi, su quello dell'Hotel Roma, e su un'altra abitazione di Corso Umberto I.

