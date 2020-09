Scuole, la Provincia cerca i moduli a noleggio. Corso per i docenti per le norme anti Covid

Luigi Spaghetti 08 settembre 2020 a

L’amministrazione provinciale di Rieti ha pubblicato l’avviso per la costituzione di un elenco di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la fornitura a noleggio e posa in opera di 48 moduli temporanei e servizi igienici a norma destinati ad aule scolastiche per le scuole secondarie di secondo grado a causa dell’emergenza Covid 19. Il noleggio delle strutture modulari avrà una durata di 10 mesi e questo dovrebbe consentire all’amministrazione presieduta da Mariano Calisse il regolare svolgimento delle lezioni in aula. Restano i dubbi sui tempi di consegna delle strutture che a palazzo d’Oltre Velino si augurano possano avvenire entro l’anno.

Intanto la direzione Asl di Rieti ha organizzato una serie di incontri informativi per iniziare il nuovo anno scolastico in totale sicurezza. Gli incontri sono rivolti ai docenti e ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Rieti e si stanno tenedo presso l’aula Magna della Asl di Rieti in via del Terminillo.

“Il primo evento formativo dedicato alle attività di competenza sanitaria da porre in essere in previsione della ripresa delle attività didattiche è stato molto interessante e partecipato - hanno fatto sapere dalla direzione dell’Asl reatina -. Un team di specialisti, tra infettivologi, epidemiologi, tecnici della prevenzione, igienisti, medici ed infermieri aziendali, hanno approfondito i temi relativi alla prevenzione e al contenimento del virus e presentato alcuni studi epidemiologici in ambito scolastico e il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sulle norme preventive a scuola”.

Presenti al primo incontro il direttore generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo, il direttore sanitario aziendale Assunta De Luca e il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Giulia Vinciguerra.

Parallelamente a questa iniziativa, sta proseguendo anche l’indagine di sieroprevalenza rivolta a tutte le figure professionali della scuola. Sono 2.501 le richieste di adesione formalizzate e 1.727 i test sierologici eseguiti fino ad oggi dagli operatori del servizio di assistenza proattiva infermieristica Api.

“Ricordando l’importanza dell’iniziativa di prevenzione e contenimento del virus in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico - fa sapere in una nota l’Asl -, l’azienda sanitaria ha deciso di agevolare ulteriormente il personale della scuola, consentendo l’esecuzione del test gratuito, anche senza prenotazione, fino al 10 settembre. Tale modalità è possibile esclusivamente presso il Laboratorio analisi dell’ospedale de Lellis di Rieti, dalle ore 13 alle ore 17,30” conclude la nota dell’Asl di Rieti.

