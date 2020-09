Passo Corese, al via i lavori per la rotatoria sulla Salaria. Refrigeri (Pd): "Premiato nostro lavoro"

09 settembre 2020 a

Il consigliere regionale del Lazio, Fabio Refrigeri, torna sulla notizia della consegna dei lavori da parte di Anas della rotatoria di Passo Corese.

“Sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la realizzazione della rotatoria sulla Salaria all’altezza di Passo Corese, lavori che saranno terminati il 27 febbraio 2021 - sottolinea Refrigeri -. Un intervento finanziato dalla Regione per un totale di 1 milione e 400 mila euro che permetterà di eliminare il semaforo che si trova all’incrocio tra la Salaria e la 313 garantendo una maggiore sicurezza e una migliore percorribilità”. Per il consigliere regionale si tratta “del primo intervento concreto di quel piano che la Regione Lazio insieme al Governo attraverso Anas ha deciso di mettere in campo per potenziare e mettere in sicurezza l’importanza via di collegamento che unisce Rieti e la sua provincia con la Capitale inserendo la Salaria tra le opere strategiche. Un lavoro lungo e paziente che ha visto l’impegno e la volontà delle Giunte Zingaretti, del Governo, sia quello guidato da Gentiloni che l’attuale, e del nostro deputato Fabio Melilli” conclude Fabio Refrigeri

