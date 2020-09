Monterotondo movida, mascherina obbligatoria anche nei locali all'aperto. Il sindaco firma l'ordinanza

Matteo Torrioli 09 settembre 2020 a

a

a

Monterotondo, mascherina obbligatoria anche nei locali all'aperto. Il sindaco firma l'ordinanza

Cambiano le regole per la movida. Il sindaco Varone ha firmato una nuova ordinanza con la quale non cambia gli orari di apertura e chiusura di pub e bar sul territorio che rimangono invariati rispetto al passato. Il primo cittadino ha messo mano soprattutto ad alcune regole e norme che andranno seguite per evitare che risalga la curva dei contagi, specialmente ora che riapriranno le scuole. Nell’ordinanza si legge che “qualsiasi forma di divertimento deve avvenire anche nel rispetto della quiete pubblica” e delle norme per combattere il Covid. Varone ha ritenuto opportuno, oltre che “limitare episodi di abbandono di rifiuti” lungo le strade e le piazze, “valutare l’andamento della curva epidemiologica dei contagi, tutt’ora in aumento nel territorio di Monterotondo” a maggior ragione ora che riapriranno le scuole. La riapertura degli istituti “apre una fase particolarmente delicata” per il Comune soprattutto dal punto di vista del controllo.

Da ieri, martedì 8 settembre, “tutti gli esercizi commerciali e tutti i pubblici esercizi situati sul territorio del Comune di Monterotondo, nonché tutte le forme di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici, cessano le loro attività non oltre le ore 24:00 dalla Domenica al Giovedì, e non oltre le ore 01.00 il Venerdì ed il Sabato” fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e attività di vendita di prodotti di gastronomia di produzione propria, confermate anche le regole per la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto, che cessano “non oltre le ore 22.00 dalla Domenica al Giovedì e non oltre le ore 23.00 il Venerdì ed il Sabato”.

Supermercati, ipermercati e soprattutto minimarket cessano le loro attività non oltre le 22:30 dal lunedì alla domenica, con divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 22. Bar e caffetterie invece potranno vendere bevande alcoliche e superalcoliche fino alle 22 dalla domenica al giovedì e fino alle 23 il venerdì e il sabato. Si rinnova l’obbligo dell’utilizzo di mascherina al chiuso e all’aperto per esercenti ed avventori e maggiore impegno per la pulizia degli spazi. Permane il divieto assoluto per lo svolgimento di qualsiasi “attività sonora e musicale dal vivo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.