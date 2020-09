E' morto il re dell'Amatriciana. Addio ad Arnaldo Bucci, titolare dell'Hotel Roma. Aveva 87 anni

08 settembre 2020 a

E' morto il re dell'Amatriciana. Si è spento all'età di 87 anni Arnaldo Bucci, titolare del ristorante Hotel Roma di Amatrice. In città era considerato una vera e propria istituzione. Il suo locale era frequentatissimo prima del sisma che nel 2016 ha raso al suolo la città, spesso non era sufficiente nemmeno prenotare per consumare un piatto di Amatriciana da leccarsi i baffi.

Dopo il terremoto e la distruzione del suo storico locale Roma, non si era arreso ed aveva ripreso l'attività nell'area del Gusto, insieme alla moglie Maria e ai figli Alessio e Simona. Ed il risotarente era diventato di nuovo un punto di riferimento. I funerali si terranno giovedì 10 settembre ad Amatrice.

