Fara Sabina, la scuola di Borgo Quinzio perde la prima media

A nemmeno due anni dalla sua inaugurazione – con tanto di cerimonia officiata in pompa magna dall’allora sindaco Davide Basilicata – il nuovo plesso scolastico di Borgo Quinzio-Corese Terra perde già i primi pezzi. E non sono pezzi qualsiasi, visto che tra qualche giorno, al primo appello post-quarantena, mancherà la chiamata la nuova prima media.

La classe, infatti, non si è potuta formare a causa delle poche iscrizioni raccolte alla data del 31 gennaio scorso (11), numero non sufficiente per poter garantire adeguato organico, e quindi l’offerta didattica agli studenti. Per questo la dirigente scolastica Ileana Tozzi, che contattata dal Corriere di Rieti conferma le indiscrezioni delle ultime ore con non poca amarezza, si è vista costretta a “dirottare” gli undici studenti iscritti alla prima media del plesso Salario nella storica sede della scuola “Orazio” di Passo Corese. Per buona pace della continuità dell’unica classe formatasi nel 2018, che perderà niente meno che la sezione di partenza della media inferiore.

La cosa, ovviamente, non è passata inosservata, ed è entrata come una bomba nella campagna elettorale di Fara Sabina. Con tanto di accuse reciproche da una parte e dall’altra. Di certo, posizioni elettorali a parte, la perdita di una classe così strategica per il nuovo plesso di Borgo Quinzio è senza dubbio una brutta notizia per il territorio, considerando che l’opera, costata quasi 4 milioni di euro, ha avuto un iter lunghissimo, e che appena poche settimane dopo la sua apertura ha iniziato a mostrare i primi segni di malfunzionamento, soprattutto nell’impianto di riscaldamento. Chissà se anche quello ha influito a convincere i genitori dei piccoli alunni dell’asse salario ad andare a scuola altrove.

