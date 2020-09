08 settembre 2020 a

a

a

Coronavirus, a Rieti secondo giorno di fila senza nuovi contagi: 160 in quarantena.

E' stato diffuso il bollettino della Asl di Rieti relativo all'emergenza coronavirus dell'8 settembre. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi casi di positività al Covid-19. Non ci sono stati neppure nuovi guariti.

Sono 160 le persone in sorveglianza domiciliare, nessuno ha sintomi sospetti. Nella giornata hanno terminato la quarantena in 11. Il totale dei positivi in provincia di Rieti resta dunque di 44 persone. Nelle ultime 24 ore, presso il drive-in della Asl, sono stati eseguiti 137 tamponi oro-nasofaringei di cui 42 di rientro da zone a rischio.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.