Terremoto, processo crollo palazzine piazza Sagnotti ad Amatrice. Il giorno della sentenza | FOTO

E’ attesa per questa mattina, 8 settembre, la sentenza di primo grado per il crollo delle palazzine ex Iacp di piazza Sagnotti ad Amatrice. Ieri in tribunale hanno preso la parola i legali degli imputati a cui sono seguite le controrepliche da parte dell’accusa. Una udienza lunghissima cominciata nella giornata di sabato e proseguita ieri fino a tarda sera. Si era invece conclusa già nella giornata di sabato la discussione degli avvocati dei responsabili civili.

Ricordiamo che il pm Rocco Gustavo Maruotti aveva chiesto nei confronti dei 5 imputati pene variabili dai 6 ai 9 anni per un totale di 35 anni per le accuse in concorso di omicidio e disastro colposo plurimi. Per Ottaviano Boni (direttore tecnico della Sogeap) 9 anni, per Luigi Serafini (amministratore unico della Sogeap) 7 anni, per Franco Aleandri (presidente ex Iacp) 6 anni, Per Maurizio Scacchi (geometra Regione Lazio) 7 anni e per Corrado Tilesi (ex assessore Comune di Amatrice) 6 anni. Nella tragica notte del 24 agosto del 2016, il terremoto causò il crollo delle due palazzine e sotto le macerie persero la vita 18 persone mentre 3 rimasero gravemente ferite.

