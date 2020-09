Incidente in moto, migliorano le condizioni del coordinatore provinciale di Forza Italia Sandro Grassi

Luigi Spaghetti 07 settembre 2020 a

Continuano a migliorare le condizioni del segretario provinciale di Forza Italia ed ex sindaco di Antrodoco, Sandro Grassi. Grassi nei giorni scorsi è stato operato al polso per ridurre la frattura a seguito dell’incidente stradale che lo ha visto coinvolto insieme alla moglie Gloria sulla Salaria nei pressi di Amatrice.

È la terza operazione alla quale viene sottoposto Sandro Grassi che sta continuando il programma di recupero al policlinico Gemelli dove era stato trasferito in eliambulanza dopo l’incidente avvenuto il 23 agosto scorso.

Grassi e la moglie erano in sella alla loro potente moto quando sono rimasti coinvolti in un incidente con una vettura mentre percorrevano la consolare in direzione di Antrodoco.

Le loro condizioni erano apparse subito gravi e trasportati d’urgenza in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma. Sandro Grassi e la consorte, nel frattempo dimessa già da qualche giorno dall’ospedale, nello schianto hanno riportato fratture in diverse parti del corpo.

